Onde assistir a América-MG x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025

Equipes iniciam caminhada no Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (12), em duelo na Arena Vera Cruz, em Betim; veja os detalhes

América-MG e Vasco se enfrentam na tarde desta quarta-feira (12), às 15h (horário de Brasília), na Arena Vera Cruz, pelo Brasileirão sub-20. A partida não teve transmissão oficial confirmada (veja a programação completa aqui).

O América-MG inicia sua trajetória no Brasileirão Sub-20 buscando deixar para trás a eliminação precoce na Copinha. Após cair nos pênaltis para o Fortaleza ainda na fase de 1/64 avos, o Coelho vira a chave e foca na sequência da temporada. A equipe quer mostrar evolução e, jogando em casa, tenta começar o campeonato com o pé direito.

Do outro lado, o Vasco chega para o torneio com um elenco que foi testado na Copinha. O time cruz-maltino fez boa campanha, mas parou nas quartas diante do Corinthians. Agora, a equipe conta com o reforço de Zuccarello, que retorna após período no profissional, para buscar um início sólido no Brasileirão da categoria.