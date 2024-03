Onde assistir a América-MG x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes fazem sua estreia na competição neste sábado; confira mais informações sobre o jogo

América-MG e Internacional entram em campo neste sábado (16), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O jogo será realizado na Arena Gregorão, em Contagem, e contará com transmissão da Coelho TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Estreante na elite, o América-MG começa o campeonato com um objetivo principal: não ser rebaixado. Comandadas pelo técnico Jorge Victor, que estava na campanha do acesso no ano passado, as mineiras sonham com a permanência na série A1 para 2025.

Já o Inter fará sua sexta participação seguida na principal divisão do Brasileirão feminino. Em 2023, o time terminou a primeira fase em sexto lugar e avançou ao mata-mata, mas acabou eliminado logo de cara para a Ferroviária, sendo derrotado nos dois jogos (1 a 0 na ida e 3 a 0 na volta).

