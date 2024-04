Onde assistir a Al Wehda x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Roberto Firmino no Campeonato Saudita

Jogo desta sexta-feira (5) é válido pela 27ª rodada da Saudi Pro League; veja todas as informações

Al Wehda e Al Ahli vão a campo nesta sexta-feira (5), às 16h (horário de Brasília), valendo a 27ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal, em Jidá, e não terá transmissão oficial com imagens no Brasil, mas a GOAL fornece todos os acontecimentos da partida em tempo real (clique aqui e confira a programação completa dosjogos).

A vitória por 1 a 0 no último jogo do Al Wehda sobre o Al Fayha fora de casa quebrou uma sequência que o time emplacava de sete jogos sem vencer na Saudi Pro League. Atual 12º colocado na tabela, o clube não flerta mais com a zona da degola, mas também está distante das primeiras posições para buscar título ou classificação para a Champions da Ásia.

Por outro lado, em terceiro lugar, o time de Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin e companhia faz uma boa campanha, tendo vencido o último duelo diante do rival Al Ittihad. A onze pontos de distância do segundo colocado e da classificação para o principal campeonato continental, o Al Ahli ainda sonha em fazer uma reta final impecável para ficar com o vice-campeonato.

Mais artigos abaixo

O retrospecto dos últimos anos entre as equipes marca um confronto equilibrado, sendo três vitórias do Al Ahli e duas do Al Wehda nos últimos cinco jogos.