Onde assistir a Al Shabab x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Equipes dão continuidade à segunda metade da temporada na liga árabe; veja os detalhes do jogo e onde assistir ao vivo

Al Shabab e Al Nassr se enfrentam neste domingo (25), às 14h (horário de Brasília), no estádio Prince Faisal Bin Fahd, em Riade, na Arábia Saudita. O jogo é válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita, e terá transmissão do Canal GOAT e do Esporte na Band, canal da Bandeirantes, ambos através do Youtube (confira a programação completa).

Décimo colocado na tabela do Sauditão, o Al Shabab venceu sua primeira partida no retorno à temporada por 1 a 0 fora de casa contra o Damac. A equipe tem jogadores conhecidos no Brasil, como os ex-Flamengo Gustavo Cuéllar e Vitinho, além do belga Yannick Carrasco e do croata Ivan Rakitic. No entanto, demoraram a engrenar e lutam por subir na tabela do campeonato.

Enquanto isso, o time de Cristiano Ronaldo é o vice-colocado da Liga Saudita, a sete pontos de distância para o Al Hilal, atual primeiro lugar. Após voltar em 2024 com bom desempenho na pré-temporada e nos primeiros jogos oficiais, pela AFC Champions League e pelo campeonato nacional, CR7, Sadio Mané, Anderson Talisca e companhia querem se aproximar do rival de Riade e buscar o título do país.

