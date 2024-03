Onde assistir a Al Riyadh x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Equipes vão a campo pela 23ª rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes e onde assistir ao vivo

O Al Hilal visita o Al Riyadh nesta sexta-feira (8), às 11h (horário de Brasília), em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será realizado no estádio Prince Faisal bin Fahd, em Riade, na Arábia Saudita, e contará com transmissão ao vivo do Canal GOAT e do Esporte na Band, ambos no YouTube (clique aqui e confira a programação completa).

A cinco pontos de distância da zona de rebaixamento, neste momento o Al Riyadh está na 14ª colocação da Saudi Pro League, com 23 pontos. Com duas vitórias, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos do campeonato, a equipe visa pontuar contra o líder para afastar o fantasma do Z-3.

Enquanto isso, o Al Hilal, time de Neymar, é o primeiro colocado da competição, com 62 pontos e nove à frente do vice, o Al Nassr. A equipe venceu seus últimos 26 jogos, e, além de manter a liderança, o objetivo de uma vitória neste duelo é igualar o The New Saints, do País de Gales, como clube com mais triunfos consecutivos na história do futebol. Jorge Jesus contará com a ótima fase de Aleksandar Mitrovic, Malcom e companhia para quebrar esse recorde.

No último duelo entre as equipes, pelo primeiro turno do Saudita, o atual líder saiu vitorioso após uma goleada por 6 a 1.