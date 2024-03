Onde assistir a Al Nassr x Al Tai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Times se enfrentam pela 25ª rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Al Nassr e Al Tai entram em campo neste sábado (30), às 16h (horário de Brasília), em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece no Al Awwal Park, em Riad, e contará com transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Vice-líder do campeonato com 56 pontos, o Al Nassr vive um momento de oscilação, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, somando todas as competições. Por outro lado, o último triunfo foi importante. O time bateu o terceiro colocado Al Ahli na última rodada do Campeonato Saudita e tenta seguir perseguindo o líder Al Hilal, embora os 12 pontos de vantagem tornem as coisas bem difíceis.

A missão do Al Tai é bem diferente. Primeiro dentro da zona de rebaixamento, o time tenta somar pontos importantes fora de casa para deixar a incômoda posição (no momento, está a apenas dois pontos do 16º Al Riyadh) e evitar a queda. Mas, além do forte adversário pela frente, a equipe comandada pelo romeno Laurentiu Reghecampf precisa lidar também com uma estatística negativa: só venceu um jogo fora de casa até aqui no campeonato.

No primeiro turno, o Al Nassr venceu fora de casa por 2 a 1. Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo foram os autores dos gols da vitória, enquanto Misidjan marcou para o Al Tai.