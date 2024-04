Onde assistir a Al Ittihad x Al Shabab ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2023/24

Jogo acontece nesta sexta-feira (26) à tarde em Jedá; veja os detalhes e onde assistir ao vivo

Al Ittihad e Al Shabab entram em campo nesta sexta-feira (26), às 15h (horário de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no King Abdullah Sports City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, através do Youtube (clique aqui e confira a programação completa dos jogos).

Na quarta colocação da Saudi Pro League com 50 pontos, o time de Karim Benzema, N’Golo Kanté, Romarinho e companhia ainda tem pela frente a semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita após ter perdido a Supercopa na final. Sendo assim, longe de conquistar o título da liga nesta temporada, usará os jogos restantes para se manter na parte de cima da tabela e chegar na melhor forma para a decisão da copa.

Enquanto isso, o time do técnico Vítor Pereira está apenas na nona colocação do Sauditão, com 35 pontos, e praticamente não tem mais perspectivas de classificação para as próximas competições continentais. O clube, que venceu seu último compromisso da liga por 5 a 0 contra o Abha, conta com nomes já conhecidos pelos brasileiros, como Gustavo Cuéllar e Vitinho, ex-Flamengo, e Carlos, ex-Atlético-MG, além dos europeus Yannick Carrasco e Ivan Rakitic.

O confronto do primeiro turno terminou com vitória do Al Shabab por 1 a 0 jogando em casa. De 2018 para cá, eles venceram o duelo quatro vezes, contra seis triunfos do Al Ittihad e mais cinco empates.

