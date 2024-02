Onde assistir a Al Hilal x Sepahan ao vivo, ao time de Neymar, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga dos Campeões da Ásia

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta das oitavas de final da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sepahan, do Irã, visita o Al Hilal, da Arábia Saudita, na tarde desta quinta-feira (22), às 15h (de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal, de Jorge Jesus, garantiu uma vitória por 3 a 1 no jogo de ida e pode respirar mais aliviado. Sem saber o que é perder desde agosto de 2023, a equipe vem de vitória imponente no Campeonato Saudita, também por 3 a 1, contra o Al Raed.

Já o Sepahan, do Irã, está indo para sua terceira partida neste ano. A equipe comandada por Jose Morais não vence desde o dia 24 de dezembro de 2023, quando goleou o Hadavar por 5 a 0, no campeonato nacional - em que é vice-líder com 31 pontos, atrás do Esteghal. Desde então, são quatro jogos e quatro derrotas, além de 8 gols sofridos. Na competição continental, o time avançou em segundo lugar do Grupo C, com 10 pontos, atrás do Al Ittihad, da Arábia Saudita, que fez 15.

