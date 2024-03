Onde assistir a Al Hilal x Damac ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Clubes entram em campo pela 24ª rodada da Saudi Pro League; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Hilal e Damac duelam neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Embalado pelo recorde mundial de 28 vitórias consecutivas instituído na terça-feira, o Al Hilal faz grande temporada. Recém-classificado para as semifinais da Champions League Asiática, o gigante de Riad se volta agora para o jogo deste fim de semana no Campeonato Saudita, onde lidera com folgados 12 pontos de vantagem para o vice-líder Al Nassr.

Apesar do bom sexto lugar, o Damac vive um momento de oscilação no campeonato. A vitória sobre o Al Wehda na última rodada abaixou um pouco a poeira, já que o time do ex-lateral romeno Cosmin Contra vinha de quatro jogos sem vencer (eram três derrotas e um empate).

No primeiro turno, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Enquanto Malcom abriu o placar fora de casa aos nove minutos do primeiro tempo, Stanciu empatou para o Damac aos 23 minutos da segunda etapa.