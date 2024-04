Onde assistir a Al Hilal x Al Okhdood ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar no Campeonato Saudita

Times se enfrentam pela 26ª rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Al Hilal e Al Okhdood entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece na Kingdom Arena, em Riad, e contará com transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Líder invicto do campeonato com 12 pontos de vantagem para o Al Nassr, o Al Hilal caminha tranquilo para o 19º título saudita de sua história. Além disso, o time busca ampliar seu recorde mundial de vitórias seguidas. São 30 triunfos consecutivos para os comandados de Jorge Jesus, que miram um novo resultado positivo diante do atual 15º colocado do campeonato.

Já o Al Okhdood vem mal das pernas. Com quatro derrotas e um empate nas últimas cinco rodadas, o clube está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. Portanto, por mais difícil que seja, uma vitória seria fundamental para afastar um pouco a crise.

No primeiro turno, o Al Hilal venceu fora de casa por 3 a 0. Michael e Milinkovic-Savic (duas vezes) foram os autores dos gols.