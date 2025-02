Onde assistir a Al Hilal x Al Ahli ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Jorge Jesus e Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (28), na Kingdom Arena, pela 23ª rodada da liga saudita

O Al Ahli recebe o Al Hilal na tarde desta sexta-feira (28), às 16h (de Brasília), na Kingdom Arena, pela 23ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Hilal chega pressionado para o clássico contra o Al Ahli. Apesar da goleada por 5 a 1 sobre o Al-Kholood na última rodada, a equipe de Jorge Jesus havia passado por um momento turbulento, com três jogos sem vencer – dois empates e uma derrota –, que resultaram na perda da liderança do campeonato. Agora, os atuais campeões ocupam a segunda posição, com 51 pontos em 22 jogos, e precisam vencer para seguir na caça ao Al Ittihad. O retrospecto é favorável: o Al-Hilal não perde para o rival há oito partidas e tem sido imbatível na Kingdom Arena nesta temporada, conquistando 31 dos 33 pontos possíveis em casa.

Do outro lado, o Al Ahli atravessa um excelente momento e vê no duelo uma oportunidade para encostar no G3 e quebrar um tabu de quase cinco anos sem vencer o rival. A equipe comandada por Matthias Jaissle vem de uma convincente vitória por 4 a 1 sobre o Al- adsiah e venceu seis dos últimos sete jogos da liga saudita, chegando aos 44 pontos, na quinta colocação. Além da fase artilheira de Ivan Toney – que marcou em cada uma das últimas cinco partidas –, o time se destaca pela consistência defensiva, dividindo a melhor defesa do campeonato com o Al Qadsiah, com apenas 19 gols sofridos.