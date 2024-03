Onde assistir a Al Fateh x Al Ittihad ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita

Clubes se enfrentam pela 24ª rodada da Saudi Pro League; veja como acompanhar na TV e na internet

Al Fateh e Al Ittihad entram em campo neste sábado (16), às 16h (horário de Brasília), no Al Fateh Club Stadium, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será transmitida pelo Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Os donos da casa ainda não sabem o que é vencer em 2024. Sem vitórias nas últimas cinco rodadas, o Al Fateh tenta colocar um ponto final nisso diante do estrelado adversário. Em oitavo lugar com 31 pontos, o time comandado pelo croata Slaven Bilic (que acumula alguns trabalhos no futebol inglês) ganhou pela última vez no campeonato no dia 23 de dezembro.

Eliminado da Champions League Asiática no meio de semana pelo Al Hilal, o Al Ittihad volta agora suas atenções para o campeonato local, onde ocupa a quarta posição com 40 pontos somados. Apesar do momento bom (são quatro vitórias nas últimas cinco rodadas), a equipe do argentino Marcelo Gallardo vê seus endinheirados rivais com distâncias consideráveis nas três primeiras posições.

Mais artigos abaixo