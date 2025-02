Onde assistir a Al Ahli x Al Qadsiah ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), às 14h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Liga Saudita; veja como acompanhar

Al Ahli recebe o Al Qadsiah nesta terça-feira (25), às 14h30 (horário de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita de 2024/25. O jogo será no King Abdul Aziz Stadium, em Meca, e terá transmissão ao vivo para o Brasil pelo Canal GOAT (clique aqui e confira a programação completa).

O Al Ahli atravessa um bom momento na Liga Saudita, com oito vitórias nas últimas dez partidas e apenas duas derrotas no período. A equipe ocupa a quinta colocação, com 41 pontos, e segue firme na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia. Na rodada passada, o time confirmou sua boa fase ao vencer o Damac por 2 a 0 fora de casa. Agora, diante de um adversário direto na tabela, o Al Ahli busca mais um triunfo para seguir subindo na classificação.

O Al Qadsiah, por sua vez, tem sido uma das surpresas mais positivas da temporada. Em grande fase, o time sustenta uma invencibilidade de sete jogos, com seis vitórias e um empate no período. Além disso, perdeu apenas uma vez em 2025, o que o levou à terceira colocação da Liga Saudita, somando 47 pontos. A boa campanha coloca o Al Qadsiah na disputa por uma vaga na próxima Champions League Asiática.