Onde assistir a Al Ahli x Al Gharafa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino na Champions League da Ásia 2024/25

Clubes medem forças pela última rodada do grupo da região oeste do torneio

Al Ahli e Al Gharafa entram em campo nesta segunda-feira (17), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela última rodada do grupo da região oeste da Champions League da Ásia 2024/25. O jogo acontece no King Abdullah Sports City e não possui transmissão confirmada para o Brasil (confira a programação completa de futebol aqui).

Já garantido na próxima fase, o Al Ahli praticamente apenas cumpre tabela nesta última rodada. No entanto, o time de Firmino está empatado com os mesmos 19 pontos do líder Al Hilal e tem a chance de terminar na ponta da chave.

O Al Gharafa, por sua vez, está dentro da zona de classificação ao mata-mata, mas não confirmou sua vaga ainda. Sétimo colocado com sete pontos somados, o clube catari só depende de suas próprias forças para carimbar o passaporte às oitavas.