Onde assistir a Águia de Marabá x Paysandu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Paraense

Águia de Marabá e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 20h (de Brasília), no Estádio Zinho de Oliveira, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará na TV aberta (veja a programação completa).

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá garantiu a classificação para a semifinal do Parazão após terminar a primeira fase em quinto lugar, com 12 pontos. Nas quartas de final eliminou o Caeté por 4 a 0 no placar agregado.

Do outro lado, o Paysandu, com 49 títulos do Campeonato Paraense, terminou na liderança, com 20 pontos, enquanto nas quartas de final deixou para trás o Bragantino-PA por 6 a 1 no placar agregado. A partida de volta está marcada para o dia 30. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Remo e Tuno Luso.

