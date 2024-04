Onde assistir a Abha x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita

Times se enfrentam pela 26ª rodada da Saudi Pro League; confira os detalhes e onde acompanhar ao vivo

Abha e Al Nassr entram em campo nesta terça-feira (2), às 16h (horário de Brasília), em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece no Estádio Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, em Abha, e contará com transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (confira a programação completa aqui).

Após golear o Al Tai no sábado com um hat-trick de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr pega outro adversário da parte de baixo da tabela e busca mais uma vitória tranquila para seguir firme na vice-liderança do campeonato (são 11 pontos de vantagem para o terceiro colocado Al Ahly) e tentar aproveitar algum tropeço do Al Hilal, embora a distância de 12 pontos se mantenha.

Comandado desde o fim de janeiro pelo sul-africano Pitso Mosimane, multicampeão no futebol africano, o Abha vem tentando reagir no campeonato. Com duas vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas, o vice-lanterna tenta somar algum precioso ponto jogando em seus domínios, já que a distância para Al Okhdood (primeiro time fora da zona de rebaixamento hoje) é de apenas dois pontos.

No primeiro turno, os clubes empataram por 2 a 2. Otávio e Anderson Talisca abriram o placar para o Al Nassr, mas Bguir e Toko Ekambi deixaram tudo igual para o Abha.