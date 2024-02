Onde assistir a ABC x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes se enfrentam pela terceira rodada da ‘Lampions League’; confira os detalhes e onde assistir

ABC e Botafogo-PB vão a campo nesta quinta-feira (15), às 19h (horário de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo será realizado no estádio Frasqueirão, em Natal-RN, com transmissão ao vivo e exclusiva do canal Nosso Futebol, pelo pay-per-view, e da plataforma de streaming DAZN (clique e veja a programação completa).

O time potiguar está na sétima posição do grupo A, com um empate e uma derrota em dois jogos. Na rodada anterior, foi derrotado pelo Vitória fora de casa por 3 a 1. Porém, seguem com uma campanha invicta no estadual e uma vitória recoloca a equipe no mesmo desempenho que vem tendo nos outros jogos.

Por outro lado, o Botafogo venceu os dois jogos na Copa do Nordeste até aqui, e é o segundo colocado do grupo A, apenas atrás do CRB - que também venceu os dois jogos, mas ganha no saldo de gols. O Belo não perdeu nenhum jogo em 2024, e, se vencer, encaminha bem a vaga para a próxima fase.

Ao todo, são 83 jogos entre as equipes, sendo 33 vitórias do do ABC, 22 do Botafogo e 28 empates.