Onde assistir a Vitória x Atlético-BA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela partida de volta; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vitória recebe o Atlético-BA na noite deste sábado (8), às 18h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TVE no Youtube (veja a programação completa aqui).

Após golear o adversário por 4 a 0 no duelo de ida, o Vitória entra em campo com larga vantagem. O Rubro-Negro pode empatar ou até perder por três gols de diferença para avançar. Além disso, a equipe fez história no meio da semana ao chegar a marca de 21 partidas oficiais sem perder.

Já o Atlético-BA tem uma dura missão no Barradão. Para se classificar, a equipe precisa ganhar por cinco gols a mais, ou por quatro para levar a disputa às penalidades.