Onde assistir a Tottenham x Brentford ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (31) pela 22ª rodada da competição nacional; veja como acompanhar na TV e internet

Tottenham e Brentford se enfrentam na tarde desta quarta-feira (31), às 16h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres - Inglaterra, pela 22ª rodada da Premier League. A partida será transmitida pela ESPN 4 , na TV fechada, e Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

A vitória é de extrema importância para o Spurs, caso queira se aproximar da zona de classificação para a próxima Champions League, atualmente em quinto lugar e 40 pontos, está a três do Aston Villa. Por outro lado, o Brentford ocupa a décima quarta colocação com 22 pontos, precisando de atenção com o Z4.

Na última rodada, o Tottenham empatou com o Manchester United, em Old Trafford, em 2 a 2, enquanto o Brentford venceu o Nottingham Forest, em casa, por 3 a 2.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, são apenas 21 partidas disputadas, com grande vantagem para os Spurs na série, sendo 11 vitórias contra três derrotas, além de outros sete empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a equipe de Londres balançando as redes 40 vezes e as abelhas anotando 23.