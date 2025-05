Tombense x CSA: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Tombense e CSA se enfrentam na tarde deste sábado (17), às 17h (de Brasília), no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos, pela sexta rodada da Série C 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória no jogo passado, o CSA alcançou o sexto lugar, com 8 pontos. A equipe alagoana quer outro triunfo para continuar no G-8.

Do outro lado, a Tombense vem de um empate está na sétima posição, também com 8 pontos. A equipe mineira sabe que precisa pontuar para seguir na zona de classificação à próxima fase.