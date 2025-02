Onde assistir a Sport x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (15), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Náutico fazem clássico na tarde deste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta (veja a programação completa).

Quarto colocado com 12 pontos, o Sport vem de goleada no jogo passado. O Leão deve ir a campo com o que tiver de melhor à disposição.

Do outro lado, o Náutico também ganhou na rodada anterior e está na terceira posição, com 13 pontos. O Timbu não será comandado por Marquinhos Santos, que rompeu o tendão de Aquiles no meio da semana e passará por uma cirurgia.