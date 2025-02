Onde assistir a Sport x Maguary ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Maguary entram em campo na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, além do Canal Goat e da TV FPF, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Sport está em nono lugar, com 9 pontos. O Leão busca o triunfo para tentar entrar na zona de classificação direta à semifinal.

O Maguary, por sua vez, é o vice-líder, com 12 pontos. O time visitante quer surpreender o forte rival.