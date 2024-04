Onde assistir a Sousa x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Paraibano

O jogo de ida da decisão será disputado neste sábado (06), no Marizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sousa e Botafogo-PB iniciam a decisão do título do Campeonato Paraibano neste sábado (06), a partir das 16h30 (de Brasília), no Marizão, e terá transmissão ao vivo da TV Globo, para o estado da Paraíba, na TV aberta . A volta está marcada para o dia 13 de abril, no Almeidão. (veja a programação completa).

Sem conquistar o Campeonato Paraibano desde 2009, o Sousa volta a a final da competição após vencer o Treze na partida de ida, das semifinais, por 2 a 1. Na volta, a equipe administrou a vantagem e ficou em um empate sem gols. Em 11 partidas no campeonato, o Dinossauro venceu cinco, empatou três e perdeu três, além de acumular 13 gols marcados.

Do outro lado, está o Botafogo-PB, o dono do Estadual com 30 títulos conquistados. Ficando com o terceiro lugar na tabela de classificação, a equipe desbancou o Serra Branca nas semifinais, vencendo a partida de volta por 2 a 1, fora de casa - Após empate em 0 a 0, na ida.

