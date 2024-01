Onde assistir a São Luiz-RS x Internacional ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24) pela segunda rodada da fase de grupos da competição estadual; veja como acompanhar na TV

São Luiz-RS e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí - Brasil, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. A partida será transmitida pelo Premiere , no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Os colorados viajam até o interior do estado em busca do topo da tabela de classificação, isso porque, estreou com vitória no campeonato após bater o Avenida por 1 a 0, em casa, ocupando o terceiro lugar com três pontos. Já os donos da casa estão na sexta colocação e um ponto, ao empatarem com o São José, fora de casa, em 1 a 1.

No histórico de confrontos, foram 28 partidas disputadas, tendo o Inter larga vantagem na série, com 20 vitórias e apenas duas derrotas, além de outros seis empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com os colorados balançando as redes 60 vezes e o São Luiz anotando 14.