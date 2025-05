Sampaio Corrêa x Altos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela sétima rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Sampaio Corrêa recebe o Altos na tarde deste sábado (31), às 16h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela sétima rodada da Série D 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de vitória no jogo passado, o Sampaio Corrêa é o terceiro colocado do grupo A2, com 8 pontos. O time voltou a vencer fora de casa após dois anos.

Do outro lado, o Altos empatou a partida anterior, mas é o líder do grupo, com 12 pontos. O time quer continuar pontuando para se manter no topo.