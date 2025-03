Onde assistir a Retrô x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final do Campeonato Pernambucano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (22), na Arena Pernambuco; confira a transmissão e outras informações do jogo

Retrô e Sport duelam na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), na Arena Pernambuco, pelo jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, o Retrô quer aproveitar a sua torcida para abrir vantagem na disputa. O time chegou à final após eliminar o Maguary com duas vitórias (2 a 1).

Do outro lado, o Sport passou pelo rival Santa Cruz na semifinal (2 a 0 e 1 a 0). O Leão quer mostrar a força fora de casa para se aproximar do título.