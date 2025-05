PSG x Reims: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final Copa da França 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (24), em Paris; confira a transmissão e outras informações do jogo

PSG e Reims entram em campo na tarde deste sábado (17), às 16h (de Brasília), no Stade de France, em Paris, pela final da Copa da França 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo Nosso Futebol, na TV fechada, e do Nosso Futebol+, no streaming (veja a programação completa aqui).

⁠O PSG entra em campo em busca de mais um troféu na temporada. Campeão francês, o time quer o título da Copa da França, além de ser também o finalista da Champions League.

Do outro lado, o Reims luta contra o rebaixamento na Ligue 1. Além disso, o time não vence há cinco jogos e sabe que um troféu pode elevar os ânimos do elenco.