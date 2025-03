Onde assistir a Paysandu x Capitão Poço ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Campeonato Paraense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), no Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Paysandu recebe o Capitão Poço na noite deste sábado (8), às 18h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelas quartas de final do Campeonato Paraense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TV Cultura na TV aberta (veja a programação completa aqui).

O Paysandu chegou às quartas após encerrar a primeira fase na vice-liderança , com 17 pontos. O Papão conta com a força de sua torcida para avançar.

Do outro lado, o Capitão do Poço foi o sétimo colocado, com 11 pontos. O time quer surpreender o tradicional rival.