Nova Iguaçu x Rio Branco-ES: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (14), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Nova Iguaçu enfrenta o Rio Branco-ES na tarde deste sábado (14), às 15h (de Brasília), no estádio Jânio Moraes, pela nona rodada da Série D 2025. A partida não terá transmissão ao vivo (veja a programação completa aqui).

⁠Vindo de derrota no jogo passado, o Nova Iguaçu é o sétimo colocado do grupo A6, com 9 pontos. O time carioca vai em busca de um triunfo para tentar entrar no G-4.

Do outro lado, o Rio Branco-ES vem de vitória e subiu para o segundo lugar da chave, com 12 pontos. A equipe quer a vitória fora de casa para continuar na zona de classificação à próxima fase.