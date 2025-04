Onde assistir a Náutico x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Náutico e Botafogo-PB entram em campo na tarde deste sábado (19), a partir das 17h (de Brasília), nos Aflitos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming (confira a programação completa).

Após estrear com derrota, o Náutico conta com o apoio de sua torcida para marcar os seus primeiros pontos no campeonato. O Timbu é o 17º colocado.

Do outro lado, o Botafogo-PB iniciou a Série C com vitória. O Belo é o líder da competição, com 3 pontos marcados.