Onde assistir a Lyon x Olympique de Marselha ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Francês

Equipes se enfrentam nesta domingo, 4, pela 20ª rodada da competição nacional; veja como acompanhar na internet

Lyon e Olympique de Marselha se enfrentam na tarde deste domingo, 4, às 16h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon - França, pela 20ª rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O clássico coloca frente a frente duas equipes que tentam a todo custo se restabelecer no campeonato. Os donos da casa seguem na busca incessante de sair da zona do rebaixamento, atualmente na décima sexta posição e 16 pontos conquistados, já o Olympique é o sétimo e 29 pontos.

Na última rodada, os Leões receberam o Rennes e foram superados pelo placar de 3 a 2, enquanto a equipe de Marselha, também em casa, empatou no 2 a 2 com o Monaco.

No histórico de confrontos, são 118 partidas disputadas, com pequena vantagem para o Lyon na série, sendo 39 vitórias contra 37 derrotas, além de outros 42 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a equipe do Olympique balançando as redes 178 vezes e Lyon anotando 176.