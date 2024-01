Onde assistir a Japão x Indonésia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24) pela última rodada da fase de grupos da competição continental; veja como acompanhar na internet

Japão e Indonésia se enfrentam na manhã desta quarta-feira (24), às 08h30 (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium, na cidade de Al Thumama - Qatar, para a última rodada da fase de grupos da Copa da Ásia. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

O jogo é de extrema importância pois vale a classificação para as oitavas de final, apesar do Japão possuir os mesmos três pontos que a Indonésia, ocupa o segundo lugar devido o saldo de gols, com dois a mais, e basta um empate para carimbar o passaporte para a próxima fase, já a Indonésia só resta a vitória.

Na última rodada, o Japão perdeu para o Iraque de 2 a 1 e a Indonésia bateu o Vietnã, lanterna do grupo, por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, foram apenas cinco partidas disputadas, tendo o Japão grande vantagem na série, com três vitórias e uma derrota, além de outro empate. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com os nipônicos balançando as redes 12 vezes e os indonésios anotando sete.