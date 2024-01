Onde assistir a Grêmio x São José-RS ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24) pela segunda rodada da fase de grupos da competição estadual; veja como acompanhar na TV

Grêmio e São José-RS se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre - Brasil, para a segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Gaúcho. A partida será transmitida pelo Premiere , no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O tricolor gaúcho precisará contar com a sua torcida para conquistar a primeira vitória no campeonato, após tropeço na estreia, perdendo de 2 a 1 para o Caxias do Sul, lhe custando o nono lugar na tabela. Já o São José ficou no empate de 1 a 1 com o São Luiz, em casa, e ocupa o quinto lugar.

No histórico de confrontos, foram 21 partidas disputadas, tendo os gremistas grande vantagem na série, com 13 vitórias e cinco derrotas, além de outros três empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o tricolor balançando as redes 34 vezes e o São José anotando 18.