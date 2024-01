Onde assistir a Getafe x Real Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da La Liga

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1) pela 22ª rodada da competição nacional; veja como acompanhar na internet

Getafe e Real Madrid se enfrentam na tarde desta quinta-feira (1), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso Pérez, em Getafe - Espanha, pela 22ª rodada da La Liga. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

Os Merengues precisam dos três pontos a qualquer custo se quiserem reassumir a ponta da classificação, isso porque ocupa a segunda colocação e 54 pontos, um abaixo do líder Girona que bateu o Celta de Vigo no último domingo. Já os donos da casa vem fazendo uma campanha de meio de tabela, com 29 pontos e na décima posição.

Na última rodada, o Getafe recebeu o Granada e saiu vencedor pelo placar de 2 a 0, enquanto o Madrid, em jogo apertado, bateu o Las Palmas por 2 a 1, fora de casa.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, são 37 partidas disputadas, com grande vantagem para o time comandado por Carlo Ancelotti na série, sendo 27 vitórias contra apenas seis derrotas, além de outros quatro empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com Los Blancos balançando as redes 79 vezes e o Getafe anotando 29.