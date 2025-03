Onde assistir a Fortaleza x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Cearense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela partida de volta; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fortaleza encara o Ferroviário na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TV Verdes Mares, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após empatarem por 0 a 0, quem vencer o duelo avançará à final. Em casa, o Fortaleza promete se impor diante do rival para se classificar.

Do outro lado, o Ferroviário quer surpreender o adversário. Embora tenha perdido para o Laion no meio da semana pela Copa do Nordeste, a equipe quer mostrar seu poder de recuperação.