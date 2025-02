Onde assistir a Fortaleza x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Cearense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fortaleza e Ceará se enfrentam na tarde deste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da TV Ceará, na TV aberta, e do Canal Goat, no streaming (veja a programação completa).

Líder isolado do grupo B, o Fortaleza soma 12 pontos. O Tricolor ainda não perdeu em 2025 e quer manter o 100% no estadual.

Do outro lado, o Ceará é o primeiro colocado do grupo A, com 12 pontos. O Vozão quer impor a primeira derrota do rival na temporada.