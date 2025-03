Equipes se enfrentam neste sábado (15), no Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e ASA fazem clássico na tarde deste sábado (15), às 16h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da final do Campeonato Alagoano 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Pajuçara (Record), na TV aberta. (veja a programação completa).

Após empatarem por 2 a 2 no primeiro confronto, quem vencer o duelo ficará com a taça estadual. Casa haja um novo empate, a decisão do título será nas penalidades.