Corinthians x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileiro feminino 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (17), pela 11ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Sport entram em campo na tarde deste sábado (17), às 21h (de Brasília), no estádio José Liberatti, em Osasco, pela 11ª rodada do Brasileirão feminino 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Vindo de empate fora de casa, o Corinthians caiu para o quatro lugar, com 19 pontos. O último confronto entre as equipes foi em abril de 2019, pelo Brasileirão, quando o Timão ganhou por 7 a 0.

Do outro lado, o Sport é o lanterna da competição, com dois pontos. O Leão ainda não venceu no campeonato e acumula dois empates e oito derrotas até o momento.