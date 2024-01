Onde assistir a Coreia do Sul x Malásia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Ásia

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela terceira rodada da fase de grupos da competição continental; veja como acompanhar na internet

Coreia do Sul e Malásia se enfrentam na manhã desta quinta-feira (25), às 08h30 (horário de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah - Qatar, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa da Ásia. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

A partida é de extrema importância para os sul-coreanos, pois a vitória garante vaga para as oitavas de final. Isso porque, a Coreia do Sul ocupa a segunda posição com quatro pontos, um a mais que o Bahrein, na terceira colocação. A Malásia, por outro lado, ainda não venceu na competição e precisará fazer de tudo se quiser ao menos um ponto na bagagem de volta pra casa.

No histórico de confrontos, foram 20 partidas disputadas, com grande vantagem para a Coreia na série, são 12 vitórias e quatro derrotas, além de outros quatro empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a Coreia balançando as redes 34 vezes e a Malásia anotando 17.