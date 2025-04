Confiança x Ponte Preta: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Confiança e Ponte Preta entram em campo na tarde deste sábado (26), a partir das 17h (de Brasília), no Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol, no streaming (confira a programação completa).

Com uma vitória e uma derrota até o momento, o Confiança é o 11º colocado do campeonato. Em casa, a equipe conta com o apoio de sua torcida para subir na tabela.

Do outro lado, a Ponte Preta está em quinto lugar, com uma vitória e um empate. A Macaca busca o triunfo longe dos seus domínios para permanecer no G-8.