Onde assistir a Brasil x Equador ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Pré-Olímpico

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (29) pela quarta rodada do torneio que leva às Olimpíadas de Paris; veja como acompanhar na TV

Brasil e Equador se enfrentam na tarde desta segunda-feira (29), às 17h (horário de Brasília), no Estadio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas - Venezuela, pela quarta rodada da fase de grupos do Pré Olímpico. A partida será transmitida pelo SporTV , no canal fechado (veja a programação completa aqui).

O torneio é de extrema importância para o Brasil poder assegurar uma vaga nas Olimpíadas de Paris, que será disputada entre junho e julho deste ano. A classificação mantém vivo o sonho da conquista do tricampeonato olímpico, algo inédito na história.

Na última rodada, o Brasil venceu a Colômbia com o placar de 2 a 0, permanecendo em segundo lugar no grupo A e seis pontos, enquanto o adversário é o líder com sete pontos após bater a Bolívia pelo mesmo resultado.

No histórico de confrontos, apenas uma partida foi disputada, com Brasil saindo vencedor pelo placar de 4 a 2, nos jogos Pan-Americanos de 2007.