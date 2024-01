Onde assistir a Barcelona x Villarreal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam neste sábado (27) para mais uma rodada da competição nacional; veja como acompanhar na internet

Barcelona e Villarreal se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona - Espanha, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será transmitida pelo Star+ , no streaming (veja a programação completa aqui).

A partida traz duas equipes em situações diferentes na tabela, o Barça ocupa a terceira posição com 44 pontos, enquanto o Villarreal briga contra o Z4, na décima quarta posição e apenas vinte pontos conquistados, cinco acima da zona da confusão.

Na última rodada, os catalães venceram o Real Betis, fora de casa, pelo placar de 4 a 2, já o submarino amarelo recebeu o Mallorca e acabou em 1 a 1.

No histórico de confrontos, foram 53 partidas disputadas, com grande vantagem para o Barcelona na série, são 33 vitórias e 10 derrotas, além de outros 10 empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com a equipe comandada por Xavi balançando as redes 111 vezes e o Villa anotando 62.