Onde assistir a Bahia x Jacuipense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal do Campeonato Baiano 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pelo duelo de ida; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Jacuipense entram em campo na tarde deste sábado (1), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da TVE Bahia, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Bahia chega empolgado para o duelo, após avançar para a terceira fase da Pré-Libertadores. No estadual, o Tricolor foi o terceiro colocado na etapa inicial, com 18 pontos. A equipe quer aproveitar o fator casa para conquistar vantagem na semifinal.

Do outro lado, a Jacuipense vive bom momento e é uma das melhores equipes do baiano. O time foi o segundo colocado da primeira fase, com 19 pontos, somando cinco vitórias e quatro empates.