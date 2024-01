Onde assistir a Bahia de Feira x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Baiano

Equipes se enfrentam neste sábado (27) pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e internet

Bahia de Feira e Bahia se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jodilton Souza, em Feira de Santana - Brasil, pela quarta rodada do campeonato baiano de futebol. A partida será transmitida pela TVE Bahia , na TV aberta e no Youtube (veja a programação completa aqui).

O jogo coloca frente a frente duas equipes que tentam engrenar neste início de temporada, isso porque, o Bahia é o terceiro colocado com quatro pontos, depois de uma vitória, uma derrota e um empate, mesma situação do Bahia de Feira que ocupa a quarta posição.

Na última rodada, o time de Feira de Santana visitou o Itabuna e ficou no empate de 1 a 1, já o Bahia goleou o Jacobina, na Arena Fonte Nova, pelo placar de 5 a 0.

No histórico de confrontos, foram 24 partidas disputadas, com vantagem para o Bahia na série, sendo 12 vitórias e seis derrotas, além de outros seis empates. Outra curiosidade é no quesito gols marcados, com o tricolor de Salvador balançando as redes 34 vezes e o Bahia de Feira anotando 23.