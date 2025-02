Onde assistir a Azuriz x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela nona rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Coritiba visita o Azuriz na noite deste sábado (8), às 18h30 (de Brasília), no estádio Os Pioneiros, em Pato Branco, pela nona rodada do Campeonato Paranaense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa, no Youtube, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota, o Azuriz caiu para o sétimo lugar, com 12 pontos. O time mandante busca o triunfo para permanecer na zona de classificação à próxima fase.

Já o Coritiba ganhou na rodada anterior e subiu para o quinto lugar, com 13 pontos. O Coxa quer ganhar mais uma para tentar se aproximar dos líderes.