Onde assistir a Athletico PR x Galo Maringá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paranaense

Equipes se enfrentam neste sábado (27) pela quarta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Athletico PR e Galo Maringá (antigo Aruko) se enfrentam na tarde deste sábado (27), às 18h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba - Brasil, pela quarta rodada do campeonato paranaense de futebol. A partida será transmitida pela NSports , no streaming (veja a programação completa aqui).

O Furacão precisará da força de sua torcida para subir na tabela, com cinco pontos conquistados e ocupando a quinta posição, está a quatro do líder Cianorte e um atrás do maior rival, o Coritiba. Já o Galo Maringá luta contra o rebaixamento, em nono lugar e somente um ponto somado.

Na última rodada, ambos tropeçaram em casa, o Athletico ficou no empate de 1 a 1 contra o Maringá, enquanto o Galo perdeu de 1 a 0 para o Azuris.

Mais artigos abaixo

No histórico de confrontos, as equipes se enfrentaram somente uma vez, culminando na vitória do rubro-negro paranaense por 2 a 1.