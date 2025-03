Onde assistir a Athletico-PR x Azuriz ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas do Campeonato Paranaense 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), pela partida de volta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Athletico-PR e Azuriz entram em campo na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paraense 2025. A partida terá transmissão ao vivo do canal da Record, na TV aberta, da NSports e da Rede Furacão no streaming (veja a programação completa aqui).

Após o 0 a 0 no primeiro duelo, o Athletico-PR quer aproveitar o apoio de sua torcida para conquistar a classificação. Mycael, que defendeu pênalti e evitou a derrota fora de casa, está confirmado no Furacão.

Do outro lado, o Azuriz quer aproveitar o momento instável do rival para buscar a classificação. Vale lembrar que caso haja um novo empate, a vaga será definida nas penalidades.