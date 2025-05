ABC x Ituano: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série C 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e Ituano entram em campo na tarde deste sábado (3), a partir das 17h (de Brasília), no Frasqueirão, em Natal, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Nosso Futebol e do Nosso Futebol +, no streaming (confira a programação completa).

Após empatar na rodada passada, o ABC caiu para o 15º lugar, com 3 pontos. Em casa, a equipe quer voltar a vencer para tentar subir para a parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Ituano venceu o jogo passado e subiu para a segunda posição, com 7 pontos. O Rubro-Negro quer um novo triunfo, de olho na liderança.