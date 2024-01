Olympique desiste de vender atacante ao Atlético-MG, que negocia com Bernard

Franceses não pretendem vender Luis Henrique, revelado pelo Botafogo, e mineiros tentam reduzir valores por ídolo do clube

O Olympique de Marselha, da França, desistiu de negociar o atacante Luis Henrique com o Atlético-MG. Os mineiros foram comunicados da decisão dos franceses e estão à procura de outro nome para a posição. A informação foi inicialmente divulgada pela imprensa francesa e confirmada pela reportagem. Em contrapartida, a diretoria tenta reduzir os valores pela contratação do meia-atacante Bernard, como soube a GOAL.

A princípio, o Galo estava disposto a pagar cerca de € 6 milhões (R$ 32,2 milhões na cotação atual) pela aquisição de Luis Henrique, revelado pelas divisões de base do Botafogo. No entanto, as atuações recentes travaram as negociações, já que ele passou a ser tratado como um nome importante nos bastidores.

A situação de Bernard é diferente. O meia-atacante do Panathinaikos, da Grécia, fez uma proposta para voltar à Cidade do Galo ao fim do atual contrato, em junho deste ano, e o Atlético-MG tenta abaixar os valores para a conratação do jogador de 31 anos no mercado da bola.

