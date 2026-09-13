É oficial a contratação de Marcelo Brozovic pelo Al-Sadd, clube do Catar. Ligado no mercado a Juventus, Lazio e Fiorentina, o meio-campista croata ex-Inter não retorna, portanto, à Itália. No Al-Sadd, equipe treinada pelo técnico romeno Razvan Lucescu (filho de um nome conhecido no futebol), Brozovic encontra Alessio Romagnoli, ex-Lazio que acabou de se transferir para o Catar.





Nascido em 1992, Brozovic está livre no mercado de agentes livres depois de deixar sem custos o Al-Nassr, campeão da Arábia Saudita, após o fim de seu contrato no último 30 de junho.