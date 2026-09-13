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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Oficial, nada de Serie A para Brozovic: ele é do Al-Sadd, o time de Romagnoli

M. Brozovic
Mercado da bola
Al-Sadd

O croata ex-Inter, que estava sem clube, vai para o Catar

É oficial a contratação de Marcelo Brozovic pelo Al-Sadd, clube do Catar. Ligado no mercado a Juventus, Lazio e Fiorentina, o meio-campista croata ex-Inter não retorna, portanto, à Itália. No Al-Sadd, equipe treinada pelo técnico romeno Razvan Lucescu (filho de um nome conhecido no futebol), Brozovic encontra Alessio Romagnoli, ex-Lazio que acabou de se transferir para o Catar.


Nascido em 1992, Brozovic está livre no mercado de agentes livres depois de deixar sem custos o Al-Nassr, campeão da Arábia Saudita, após o fim de seu contrato no último 30 de junho.

  • Em sua cola havia outro clube saudita, o Al-Ittihad, além do Trabzonspor, da Turquia. Ao longo da carreira, Brozovic vestiu as camisas de Hrvatski Dragovoljac, Lokomotiva Zagreb, Dinamo Zagreb, Inter e, justamente, Al-Nassr, além da da seleção da Croácia.

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